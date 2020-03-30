Розгляд банківського законопроєкту в профільному комітеті ВР заблоковано: немає кворуму, - "слуга народу" Чернєв

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.
"Розгляд закону про банки у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики заблоковано. Кворуму немає.
Поки що засідання не закрили. Воно перенесено на 13:00
Наразі не прийшли такі депутати:
Абрамович І.О. (ОПЗЖ)
Холодов А.І. (СН)
Палиця І.П. (За майбутнє)
Ніколаєнко А.І. (Батьківщина)
Рєпіна Е.А. (СН)
Герега О.В. (За майбутнє)
Леонов О.О. (СН)
Устенко О.О. (СН) (UPD: о 13.00 буде)
Володіна Д.А. (СН)
Козак Т.Р. (ОПЗЖ)
Кулініч О.І. (Довіра)
Ляшенко А.О. (СН)
Солод Ю.В. (ОПЗЖ)
Южаніна Н.П. (ЄС) (UPD: о 13.00 буде)
Васильченко Г.І. (Голос) (UPD: лежить у лікарні)
Сподіваюсь, колеги все ж доїдуть і підтримають законопроєкт, що дасть шанс Україні втриматись від дефолту.
Закликаю вас, друзі, допомогти відшукати безвісти зниклих наших колег та переконати їх приїхати на роботу у Комітет", - розповів Чернєв.