Розгляд банківського законопроєкту в профільному комітеті ВР заблоковано: немає кворуму, - "слуга народу" Чернєв

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Розгляд банківського законопроєкту в профільному комітеті ВР заблоковано: немає кворуму, - "слуга народу" Чернєв

Засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики поки не закрили, а перенесли на 13:00.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

"Розгляд закону про банки у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики заблоковано. Кворуму немає.

Поки що засідання не закрили. Воно перенесено на 13:00

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Наразі не прийшли такі депутати:

Абрамович І.О. (ОПЗЖ)
Холодов А.І. (СН)
Палиця І.П. (За майбутнє)
Ніколаєнко А.І. (Батьківщина)
Рєпіна Е.А. (СН)
Герега О.В. (За майбутнє)
Леонов О.О. (СН)
Устенко О.О. (СН) (UPD: о 13.00 буде)
Володіна Д.А. (СН)
Козак Т.Р. (ОПЗЖ)
Кулініч О.І. (Довіра)
Ляшенко А.О. (СН)
Солод Ю.В. (ОПЗЖ)
Южаніна Н.П. (ЄС) (UPD: о 13.00 буде)
Васильченко Г.І. (Голос) (UPD: лежить у лікарні)

Сподіваюсь, колеги все ж доїдуть і підтримають законопроєкт, що дасть шанс Україні втриматись від дефолту.

Закликаю вас, друзі, допомогти відшукати безвісти зниклих наших колег та переконати їх приїхати на роботу у Комітет", - розповів Чернєв.

Розгляд банківського законопроєкту в профільному комітеті ВР заблоковано: немає кворуму, - слуга народу Чернєв 01

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Топ коментарі
+16 Vadim Dumikh
Земрази, вижжите. Смешно было 9 месяцев назад голосоватьпо приколу? Убили страну, своими же руками!
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30.03.2020 11:06
+11 Серая Лиса
Красиво разводят лохов! И Беню не обидели и Бубочка не при делах.
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30.03.2020 11:13
+10 Who's Here
Дефолт, так дефолт! Готовьтесь зебилы что ваши зарплаты станут раз в 5-20 меньше в $Рассмотрение банковского законопроекта в профильном комитете ВР заблокировано: нет кворума, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9226
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30.03.2020 11:04
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