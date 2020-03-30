Розгляд банківського законопроєкту в профільному комітеті ВР заблоковано: немає кворуму, - "слуга народу" Чернєв

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Засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики поки не закрили, а перенесли на 13:00.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

"Розгляд закону про банки у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики заблоковано. Кворуму немає.

Поки що засідання не закрили. Воно перенесено на 13:00

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Наразі не прийшли такі депутати:

Абрамович І.О. (ОПЗЖ)

Холодов А.І. (СН)

Палиця І.П. (За майбутнє)

Ніколаєнко А.І. (Батьківщина)

Рєпіна Е.А. (СН)

Герега О.В. (За майбутнє)

Леонов О.О. (СН)

Устенко О.О. (СН) (UPD: о 13.00 буде)

Володіна Д.А. (СН)

Козак Т.Р. (ОПЗЖ)

Кулініч О.І. (Довіра)

Ляшенко А.О. (СН)

Солод Ю.В. (ОПЗЖ)

Южаніна Н.П. (ЄС) (UPD: о 13.00 буде)

Васильченко Г.І. (Голос) (UPD: лежить у лікарні)

Сподіваюсь, колеги все ж доїдуть і підтримають законопроєкт, що дасть шанс Україні втриматись від дефолту.

Закликаю вас, друзі, допомогти відшукати безвісти зниклих наших колег та переконати їх приїхати на роботу у Комітет", - розповів Чернєв.