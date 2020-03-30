У Раді з'явився текст законопроєкту про зміни до Держбюджету-2020 у зв'язку з пандемією COVID-19. ДОКУМЕНТ

3038

У парламенті з'явився текст законопроєкту, запропонованого Кабінетом Міністрів України, про зміни до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

"Доходи Державного бюджету України на 2020 рік пропонується зменшити на 122,9 млрд грн, в тому числі: за загальним фондом на 121,77 млрд грн", - йдеться в пояснювальній записці законопроєкту.

Законопроєктом передбачається створити у складі державного бюджету Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками в обсязі 97,1 млрд грн, з метою запобігання поширенню і подолання негативних наслідків на території України цієї хвороби.

Також читайте: Зміни до держбюджету передбачають максимально можливі витрати на освіту, спорт і культуру, - Зеленський