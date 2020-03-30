Біля 240 лікарень розгорнуто намети для санітарного сортування пацієнтів із коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

3496 36
Біля 240 лікарень розгорнуто намети для санітарного сортування пацієнтів із коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Біля 240 лікарень для прийому хворих на коронавірус було розгорнуто намети для санітарного сортування пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"За моїм розпорядженням учора біля лікарень було розгорнуто намети для санітарного сортування. Сили ДСНС зробили це. Ці намети розгорнуто з однією метою - недопущення всіх у стаціонарне відділення в разі масового надходження хворих. Саме в цих наметах буде сортування. А в стаціонари, які надалі ставатимуть ізолятором, будуть запускати тільки хворих на коронавірусну хворобу. Всі інші будуть сортуватися в цих наметах за межами стаціонару", - сказав Ляшко.

За його словами, намети було встановлено біля близько 240 лікарень першої хвилі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді з'явився текст законопроєкту про зміни до Держбюджету-2020 у зв'язку з пандемією COVID-19. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше МОЗ закликало громадян повідомляти на гарячу лінію, якщо їм відмовляють у тестуванні на коронавірус.

Коронавірус і карантин
лікарня карантин Мінздоров'я Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2 Андрей Дидовик
Это им не удивительно. Испания вместе с Италией просто решают свои проблемы выдавая всех умерших за жертв ковида.
показати весь коментар
30.03.2020 11:18
+2 Mola Adebisi
В тих палатках на землі і помирати будуть.
показати весь коментар
30.03.2020 11:20
+2 Міша Климів
Хворі у відділах, а не в прийомних покоях. Відділи переповнені. До речі там де хворі короновірусом цей тип відео не зможе попасти, бо вони ізольовані і його ніхто не пустить. На відео якісь понти не зовсім розумні....
показати весь коментар
30.03.2020 11:26
Дивитись коментарі