Дубілет: Готові за 2-5 днів безкоштовно розробити і запустити будь-яку держпослугу онлайн на платформі iGov

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Дубілет: Готові за 2-5 днів безкоштовно розробити і запустити будь-яку держпослугу онлайн на платформі iGov

Колишній міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявляє про готовність його команди безкоштовно розробити і запустити онлайн-сервіс будь-якої адміністративної послуги в термін від двох до п'яти днів.

Про це Дубілет написав в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Звернення до всіх органів центральної влади. У зв'язку з карантином особливо актуальною стає взаємодія з громадянами і бізнесом через інтернет. Щоб уберегти громадян від очного візиту у державні органи, наша команда готова розробити і запустити будь-яку державну послугу онлайн в рекордні терміни — від 2 до 5 днів. Платформою для запуску буде iGov", - повідомив він.

Ексміністр підкреслив готовність надати таку послугу державі безкоштовно.

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"Хороша новина в тому, що iGov вже переданий на баланс держави і легалізований, тому з юридичної точки зору проблем немає. Також на iGov вже працюють всі засоби ідентифікації, включаючи цифрові підписи та BankID з усіма основними банками", - додав Дубілет.

Дубілет: Готові за 2-5 днів безкоштовно розробити і запустити будь-яку держпослугу онлайн на платформі iGov 01

Коронавірус і карантин
карантин Дубілет iGov електронні послуги COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 саша паламарчук
Дубилет: Готовы за 2-5 дней бесплатно разработать и запустить любую госуслугу онлайн на платформе iGov - Цензор.НЕТ 5392
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30.03.2020 11:21
+6 Вла
краще б зібрати вас усіх зелененьких та запустити кудись в один кінець: чи на Марс, чи на Юпітер
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30.03.2020 11:16
+3 Oljik
Запусти додаток "Мозок".
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30.03.2020 11:18
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