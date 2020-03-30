Не всі регіони можуть проводити ПЛР-тестування, до кінця тижня проблема буде розв’язана, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
"Зараз не всі регіони можуть проводити дослідження, однак до кінця тижня прибуде 12 нових ампліфікаторів для ПЛР-діагностики, які будуть розподілені в регіонах", - зазначив він.
Заступник міністра також додав, що Україна забезпечена тестами ПЛР.
"В Україні було 50 тис. тестів ПЛР, сьогодні очікується поставка ще 100 тис. Надалі очікується поставка близько 20 тис. наборів, яка дозволить провести близько 2 млн досліджень", - додав Ляшко.
За його словами, також у неділю відбулася поставка в Україну костюмів біобезпеки та респіраторів, які вже доставлені в регіони і незабаром будуть доставлені в медустанови.