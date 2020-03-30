Пересувні лабораторії Міноборони залучать до тестування на коронавірус, - головний санлікар Ляшко

802

Три пересувні лабораторії Міністерства оборони України залучать до тестування на коронавірус.

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що деякі області України не можуть проводити тестування на виявлення коронавірусу.

"Але до кінця цього тижня до нас приїде 12 нових імпліфікаторов для ПЛР-діагностування, які будуть розподілені в ті регіони, де сьогодні є чи застаріле обладнання, чи відсутня можливість проведення тестування, щоб забезпечити покриттям всі області. Плюс ми залучаємо до проведення досліджень три пересувні ПЛР лабораторії, які є в розпорядженні Міністерства оборони. Плюс ми залучаємо приватні лабораторії", - заявив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля 240 лікарень розгорнуто намети для санітарного сортування пацієнтів із коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

За його словами, МОЗ також буде створювати мобільні пункти для забору зразків для ПЛР-досліджень.