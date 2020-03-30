Депутата райради Луганщини та його сина судитимуть за розкрадання 140 тис. грн, - прокуратура

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Прокуратура Луганської області затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно депутата однієї з районних рад області та його сина за фактом розкрадання бюджетних коштів у сумі понад 140 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

За даними слідства, депутат-керівник комунального закладу разом зі спільником організував злочинну схему під час закупівлі продуктів харчування до психоневрологічного інтернату. Використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи, вартість товарів умисно завищувалася, що призвело до незаконного заволодіння коштами.

Зазначеній особі інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 (розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені групою осіб) та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (організація та керування внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене групою осіб) КК України.

Спільник депутата обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обвинуваченим загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.

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