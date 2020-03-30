Найчастіше на коронавірус в Україні хворіють жінки, - МОЗ

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Станом на 30 березня в Україні найбільше на коронавірус хворіють жінки - 52%.

Про це під час брифінгу повідомив заступник Міністра охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо розглядати вікову структуру пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками захворювання COVID-19, то 22% становлять люди віком від 50 до 59 років, 21% - 30 - 39 років, 20% - 40 - 49 років", - повідомив він.

Також Ляшко зазначив, що на сьогодні в Україні частіше на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють жінки.

"Більше хворіють в Україні зараз, згідно з офіційною статистикою, жінки - 52%, чоловіки - 48%", - сказав він.

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Як повідомлялося, станом на 10:00 30 березня в Україні зафіксовано 480 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом.