Майже 100 українців з Балі розмістили на обсервацію в столичному готелі "Козацький"

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У Києві близько 100 українців з Балі, які у вихідні прибули в Україну, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький".

Про це повідомила речниця міністра оборони Світлана Павловська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні о 6:00 державне підприємство Міністерства оборони України "Готель "Козацький", що у Києві, розмістив 100 осіб, які прибули з Балі та Катару", - розповіла вона.

Павловська нагадала, що на виконання вимоги президента України з метою убезпечення розповсюдження епідемії всі, хто прибуває до країни, мають пройти обсервацію протягом 14 днів. До готелю "Козацький" звернулася місцева влада з проханням надати допомогу у вирішенні цього питання.

"Три автобуси у супроводі автомобілів поліції доставили прибулих до місця проведення обсервації. Деякі з поселених не погодилися з необхідністю дотримання визначених заходів перестороги. На них складено адміністративні протоколи", - зазначила Павловська.

За її словами, готель "Козацький" 20 днів перебував на карантині і був майже законсервований. Зараз весь персонал готелю на місці. Всі працюють у захисних костюмах.

Прибулі з Балі та Катару українці мають дотримуватись режиму і перебувати в номерах. Їжа буде їм надаватися до номерів. "Зараз відновлюються усі функції готелю щодо забезпечення всім необхідним тих, хто буде перебувати в обсервації. Вирішується питання відновлення високошвидкісного інтернету. Крім того, очікується ще одна група українців, які проходитимуть обсервацію у цьому готелі Міністерства оборони", - додала речниця відомства.

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