"Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація каже "до побачення, всі вільні". Розмови не буде", - Резніков про відбір в "консультативну раду"

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Українська влада хоче дзеркальний механізм відбору представників у так звану "консультативну раду" з "представниками ОРДЛО", говорить Резніков

Механізм відбору членів "консультативної ради" щодо Донбасу поки не визначений, але уряд хоче, "щоб він був дзеркальний і для тієї сторони", і щоб у суспільства не було сумнівів у порядності і патріотичності тих, кого туди відберуть від України. Про це РБК-Україна заявив віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Механізм відбору з нашого боку поки не визначений. Ми хочемо щоби такий механізм був дзеркальним і для тієї сторони. Наскільки вони будуть з цим хімічити – це вже інша справа. Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація говорить "до побачення, всі вільні". Розмови не буде. У них там зараз "зради" з цього приводу більше ніж у нас, я це точно знаю зі своїх джерел. Механізм повинен бути таким, щоб у суспільства не було сумнівів у порядності і патріотичності тих, кого туди відберуть", - зазначив він.

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При цьому Резніков каже: ймовірність, що з ОРДЛО в "раду" приїдуть люди, які потрапили під окупаційну пропаганду, становить "99,9%, а то й усі 100%".

"Але не в цьому ж справа. Вони і так їздять, сьогодні присутні в мінському процесі. Ніканорова і Дейнего – в ТКГ в якості запрошених. Ще по одному представнику від ОРДО і ОРЛО в кожній з чотирьох підгруп. Отже, вже 10 осіб. З української сторони: Леонід Данилович і ще чотири людини в кожній підгрупі, разом – п'ять. Ще є п'ять росіян. Підсумкове співвідношення: п'ятнадцять проти п'ятьох. Це нормально? Ні. Я вважаю, що це ціна права була б пропорція 15 на 15", - пояснив він.