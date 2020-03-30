На позачерговому засіданні Ради через хворобу можуть бути відсутніми близько 15 "слуг народу", - нардеп Арахамія

873 16
На позачерговому засіданні Ради через хворобу можуть бути відсутніми близько 15 "слуг народу", - нардеп Арахамія

У фракції "Слуга народу" близько 15 осіб можуть бути відсутніми на позачерговому пленарному засіданні парламенту за станом здоров'я, заявляє глава фракції Давид Арахамія.

"Станом на вчора було десь 15 осіб, але не хворих на коронавірус, на щастя. Це ті, хто почувається погано. Тобто подивимося, ви будете бачити це", - сказав Арахамія журналістам перед погоджувальною радою керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, відповідаючи на запитання, скільки народних депутатів із фракції "Слуга народу" хворіють, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту в понеділок, 30 березня, о 14:00.

Також читайте: Дехто з нардепів уже вилікувався від коронавірусу, - Разумков

Коронавірус і карантин
ВР карантин позачергове засідання Арахамія Слуга народу COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3 Махаббат Садыгов
На внеочередном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 "слуг народа", - нардеп Арахамия - Цензор.НЕТ 3950
показати весь коментар
30.03.2020 12:21
+1 Roman Rjevskiy
На внеочередном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 "слуг народа", - нардеп Арахамия - Цензор.НЕТ 2439
показати весь коментар
30.03.2020 12:23
+1 Африкан_Свиридович
Дайте угадаю: відсутніми будуть Дубінський, Бужанський і Василевська?))
показати весь коментар
30.03.2020 12:25
Дивитись коментарі