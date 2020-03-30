На позачерговому засіданні Ради через хворобу можуть бути відсутніми близько 15 "слуг народу", - нардеп Арахамія

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У фракції "Слуга народу" близько 15 осіб можуть бути відсутніми на позачерговому пленарному засіданні парламенту за станом здоров'я, заявляє глава фракції Давид Арахамія.

"Станом на вчора було десь 15 осіб, але не хворих на коронавірус, на щастя. Це ті, хто почувається погано. Тобто подивимося, ви будете бачити це", - сказав Арахамія журналістам перед погоджувальною радою керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, відповідаючи на запитання, скільки народних депутатів із фракції "Слуга народу" хворіють, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту в понеділок, 30 березня, о 14:00.

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