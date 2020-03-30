Рада може сьогодні провести друге позачергове засідання для розгляду питання харчування військовослужбовців, - Разумков

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Верховна Рада може зібратися на друге позачергове засідання поспіль для розгляду законопроєкту №3254 "Про внесення змін до закону про державний бюджет на 2020 рік щодо забезпечення безперервного харчування для військовослужбовців", заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

"З цим питанням звернувся комітет, це дуже необхідно зробити в найкоротші терміни. Всі фракції до мене звернулися з пропозицією включити його якомога швидше до порядку денного. Станом на зараз ми не можемо доповнити той порядок денний, який запропонований на позачергове засідання, тому є пропозиція, якщо буде 100% підтримка всіх фракцій, через рішення Погоджувальної ради провести додаткове позачергове засідання, яке відбудеться відразу після першого позачергового засідання і складатиметься з одного питання - №3254", - заявив Разумков на засіданні Погоджувальної ради Верховної Ради в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт №3254 був першим внесеним новим складом Кабінету Міністрів.

У документі зазначено, що нині існує реальний ризик зриву забезпечення харчуванням особового складу Збройних сил України та інших складових сил безпеки і оборони у зв'язку з виникненням непередбачених обставин. Це обумовлено відмовою переможця за результатами проведених процедур закупівлі послуг харчування особового складу укласти договори (товариство з обмеженою відповідальністю "Понтем.уа" відмовилося надавати послуги з харчування в регіонах України у зв'язку з поширенням Covid-19). Вказана обставина може призвести до зриву харчування особового складу ЗСУ.

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Тому Кабмін просить доповнити закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" ст.17-1, згідно з якою буде передбачена для Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України можливість продовження в 2020 році дії договорів, укладених в 2019 році з суб'єктами господарювання з метою недопущення зриву харчування військовослужбовців складових сил безпеки і оборони.