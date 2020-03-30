Опалювальний сезон у Києві може завершитися вже наприкінці цього тижня, - Кличко

1197 10
Опалювальний сезон у Києві може завершитися вже наприкінці цього тижня, - Кличко

Якщо прогноз погоди не зміниться і середньодобова температура буде не нижчою за 8°C, то опалювальний сезон у столиці може завершитися вже наприкінці цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"За нормативами, ми можемо вимикати опалення, коли середньодобова температура - не нижча за плюс 8 градусів за Цельсієм. До четверга у нас вночі, за прогнозом, поки мінусова температура. А далі - вже має потеплішати. Якщо прогноз не зміниться, наприкінці цього тижня ми будемо завершувати опалювальний сезон у місті", - сказав Кличко.

Він нагадав, що школи, дитсадки та деякі адміністративні заклади в столиці вже відімкнули від опалення раніше.

Також читайте: У Києві виявили 20 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 102 випадки, - Кличко

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3 Eduard Povolotsky
та давайте уже до августа продлим отопительный сезон! поддержим отечественного товаропроизводителя в трудное для страны время!
показати весь коментар
30.03.2020 12:44
+2 Small Jerboa
Судя по платежкам у нас сейчас самая ХОЛОДНАЯ зима за 20 лет.
Рекордные морозы до минус 30.
Отопительный сезон в Киеве может закончиться уже в конце этой недели, - Кличко - Цензор.НЕТ 7747
показати весь коментар
30.03.2020 12:30
+1 senia
ахметов не даёт зеленскому добро ...
показати весь коментар
30.03.2020 13:10
Дивитись коментарі