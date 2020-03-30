49 випадків COVID-19 підтверджено в Київській області, 2 з них летальні: підозру на зараження має 31 особа, - ОДА

1337

Із 49 офіційно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у Київській області станом на ранок 30 березня 17 припадають на жителів Обухівського району, серед них одна дитина, єдина хвора в області.

Як повідомляється на сайті Київської облдержадміністрації, в Обухові, який є містом обласного підпорядкування і не входить до складу Обухівського району, зареєстровано два випадки коронавірусної хвороби, стільки ж - в Ірпені, передає Цензор.НЕТ.

Ще дев'ять зареєстрованих випадків припадає на Києво-Святошинський район, який, як і Обухівський, безпосередньо межує з Києвом, чотири - на Бориспіль і по три - на Бровари (безпосередньо межує з Києвом) і Білу Церкву (найбільше місто Київської області).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтверджено перший випадок COVID-19 у Бучі, - мер Федорук

По одному випадку захворювання COVID-19 зареєстровано в Бориспільському, Васильківському, Білоцерківському, Броварському, Ставищенському та Макарівському районах, у Бучі обласного підпорядкування, а також у смт Гостомель і Ворзель Ірпінської міськради.

З цієї загальної кількості випадків два - летальні: померли 49-річний житель Макарівського району та 47-річний житель Білої Церкви.

На стаціонарне лікування, за даними ОДА, направлено 20 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) залишено 29.

Підозру на коронавірус має 31 житель Обухівського району, 30 - Києво-Святошинського, 28 - Ірпеня, 23 - Броварського району, 13 - Бориспільського, вісім - Вишгородського, шість - Макарівського, три - Фастівського району, два – Білої Церкви і по одному - Баришівського, Васильківського та Бородянського районів, а також смт Ворзель. Встановлено медичне спостереження за 511 контактними особами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих коронавірусом на Київщині зросла до 42, підозру на зараження мають 103 людини, - ОДА

Як повідомлялося, станом на 10:00 30 березня в Україні зареєстровано 480 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них 11 летальних, шість пацієнтів одужали.