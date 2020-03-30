"Батьківщина" не проголосує за ринок землі і звернеться в КС, якщо закон ухвалять, - Тимошенко

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"Батьківщина" не проголосує за ринок землі і звернеться в КС, якщо закон ухвалять, - Тимошенко

Фракція ВО "Батьківщина" відмовилася підтримувати законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення та готова звернутися до Конституційного суду (КС) в разі його ухвалення у другому читанні.

Про це заявила лідерка політсили Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я повідомляю всій країні, що наша команда буде боротися проти таких рішень усіма доступними політичними і конституційними засобами. І якщо тільки вони почнуть це протягувати під покровом епідемії і розпродавати українську землю, ми негайно будемо діяти і звертатися до Конституційного суду, тому що люди з епідемію не можуть сьогодні вийти, але КСУ обов'язково скасує цей антиконституційний і антиукраїнський закон", - заявила Тимошенко на засіданні погоджувальної ради Верховної ради в понеділок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "ЄС" проголосує за ринок землі тільки в разі заборони на продаж держземель, - Порошенко

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планувала розглянути закон про землю, банки й інші законопроєкти.

Однак станом на ранок 30 березня законопроєктів про ринок землі і банківську діяльність у порядку денному не виявилося.

Ринок землі
КС Тимошенко ринок землі
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Топ коментарі
+17 Слава Хуторский
Цікавий факт: перша леді Лєнка з діточками зараз у Швеції.
Залишатися в країні, якою керує її коханий небезпечно?
Ото довіра😂
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30.03.2020 12:39
+14 Слава Хуторский
Это уже не смешно. В стране преддефолтное состояние, а Зеленский не может уговорить свой #моносброд, который он привел в Верховную Раду, проголосовать за законы, которые требует МВФ. В повестке для голосования нет ни закона о банках, ни закона о земле. Так же нет тех правок, о которых в пятницу говорил Зеленский о том, что несколько лет землю смогут покупать только фермеры и по 100 гектар. Но самое печальное, что нардепы не знают за что будут голосовать. Проекты законов никто в глаза не видел. Голосовать придется в слепую. Зато есть уже кадровые замены в Кабмине. Менее чем за месяц. И это не нормально. Как Ермак с Зеленским формировали Кабмин, если уже требуется замена? Хотя может Емец просто купил у брата Ермака абонемент только на 1 месяц и решил не продлевать? Но вот то, что глава Минфина Игорь Уманский уходит из Кабмина - это очень тревожный сигнал. Он профессионал высокого уровня и его уход говорит об одном из двух - либо дела крайне плохи, либо популисты победили во власти прагматиков и тогда Уманскому нечего там делать. В любом случае это уже напоминает агонию Кабмина. Министры правительства Шмыгаля на фоне экономического кризиса и эпидемии коронавируса шмыгают туда-сюда, но не показывают системной работы.
И конечно же все заметили, что нет реакции от Зеленского на коррупционный скандал с братьями Ермаками. Это говорит о том, что либо Зеленскому безразлична эта проблема и он благословил Ермаков на их делишки, либо Ермак пообещал собрать голоса и поэтому президент молчит до голосования. В любом случае молчание Зеленского начало играть против него. Рейтинг Слуг и президента начинают стремительно нестись вниз. Это покажет ближайший соцопрос. И чем дольше молчит Зеленский тем слабее и не привлекательнее он выглядит для избирателя. Да, не так себе предстаалял свое правление Владимир Александрович. В сериале все было проще и веселее. В общем жизнь оказалась не похожа на выдумку сценаристов Квартала-95.
А это та самая повестка для голосования на сегодня, в которую не внесли законы о банках и земле:
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30.03.2020 12:37
+12 senia
ЮВТ всё правильно делает,
всё равно ярмак с зеленским раздерибанят бабло
Зеленский в отставку !
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30.03.2020 12:40
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