"Батьківщина" не проголосує за ринок землі і звернеться в КС, якщо закон ухвалять, - Тимошенко

Про це заявила лідерка політсили Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я повідомляю всій країні, що наша команда буде боротися проти таких рішень усіма доступними політичними і конституційними засобами. І якщо тільки вони почнуть це протягувати під покровом епідемії і розпродавати українську землю, ми негайно будемо діяти і звертатися до Конституційного суду, тому що люди з епідемію не можуть сьогодні вийти, але КСУ обов'язково скасує цей антиконституційний і антиукраїнський закон", - заявила Тимошенко на засіданні погоджувальної ради Верховної ради в понеділок.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планувала розглянути закон про землю, банки й інші законопроєкти.
Однак станом на ранок 30 березня законопроєктів про ринок землі і банківську діяльність у порядку денному не виявилося.
Залишатися в країні, якою керує її коханий небезпечно?
Ото довіра😂
И конечно же все заметили, что нет реакции от Зеленского на коррупционный скандал с братьями Ермаками. Это говорит о том, что либо Зеленскому безразлична эта проблема и он благословил Ермаков на их делишки, либо Ермак пообещал собрать голоса и поэтому президент молчит до голосования. В любом случае молчание Зеленского начало играть против него. Рейтинг Слуг и президента начинают стремительно нестись вниз. Это покажет ближайший соцопрос. И чем дольше молчит Зеленский тем слабее и не привлекательнее он выглядит для избирателя. Да, не так себе предстаалял свое правление Владимир Александрович. В сериале все было проще и веселее. В общем жизнь оказалась не похожа на выдумку сценаристов Квартала-95.
А это та самая повестка для голосования на сегодня, в которую не внесли законы о банках и земле:
всё равно ярмак с зеленским раздерибанят бабло
Зеленский в отставку !