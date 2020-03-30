Рада сьогодні проведе друге позачергове засідання, через пів години після першого, - Разумков

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Рада сьогодні проведе друге позачергове засідання, через пів години після першого, - Разумков

Голови фракцій Верховної Ради підтримали пропозицію спікера Дмитра Разумкова провести в понеділок друге позачергове засідання парламенту, на якому розглянути єдине питання - про забезпечення харчуванням військовослужбовців.

"100% підтримка про проведення другого позачергового засідання", - сказав Разумков на Погоджувальній раді керівників фракцій у понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами спікера, друге позачергове засідання, швидше за все, почнеться через 30 хвилин, після закінчення першого засідання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада може сьогодні провести друге позачергове засідання для розгляду питання харчування військовослужбовців, - Разумков

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Топ коментарі
+6 Anatoliy A 006b9dda
Все голосования поименно и открыто. Списки публиковать.Хватит играться со слугами бени. По спискам будет ясно кого вешать на столбах Крещатика за продажу Украины и дефолт.
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30.03.2020 13:05
+4 Lev Zavago 2ac59658
Несут пургу! Нет голосов против "антикаламойского закона"..... Конечно , нет ! Нет голоса главного клоуна. Спонсор запретил. А грядущий дефолт доведет народ до полной нищеты!
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30.03.2020 12:50
+4 SER BERBA
А где 73% Слуг народа
Нет
но есть Слуги урода коломойского.
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30.03.2020 12:59
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