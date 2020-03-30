В'їзди і виїзди з Києва не закриті, а контролюються, - Кличко

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В'їзди і виїзди з Києва не закриті, а контролюються, - Кличко

В'їзди і виїзди зі столиці не закриті, а контролюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконфренції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Сьогодні в'їзди і виїзди зі столиці не закриті, а контролюються. З 17 березня діє обмеження для в'їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення. Всі обмеження, встановлені для міста Києва, - синхронізовані з рішеннями Кабінету Міністрів. В'їзд до Києва легкового транспорту не обмежений", - зазначив Кличко.

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Мер столиці зазначив, що блокпости на в'їздах до Києва працюють вже тиждень. На них чергує поліція і представники муніципальної варти. А термометрію на в'їздах роблять поки вибірково.

"Хочу підкреслити: якщо буде різкий стрибок вірусу, - будуть вжиті жорсткіші обмеження. Інакше ми цю заразу не зупинимо!", - підкреслив мер Києва.

Кличко також закликав журналістів і жителів столиці ретельно перевіряти всю інформацію і отримувати її з офіційних джерел. І зазначив, що міська влада в оперативному режимі надає пояснення своїх рішень і дій.

Коронавірус і карантин
карантин Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 5 копійок
А Бубачка іншої думки і звіз до Києва всю заразу. Налєтай-навалісь!
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30.03.2020 12:52
+2 Дмитрий И 532c9b60
И такое вполне может быть. Тогда это значит, что очень много людей легко переболели
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30.03.2020 12:49
+2 5 копійок
Де що в світі трапилось - шукай сліди лаптєй.
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30.03.2020 12:53
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