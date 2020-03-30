Порошенко вимагає встановити верхню межу зарплат усіх держслужбовців у 10 мінімальних зарплат, більше платити тільки військовим і медикам

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Порошенко вимагає встановити верхню межу зарплат усіх держслужбовців у 10 мінімальних зарплат, більше платити тільки військовим і медикам

Україна потребує системних кроків для подолання наслідків епідемії та економічної кризи – так, як це було зроблено у 14-15 роках, коли при порожній держскарбниці вдалося організувати оборону держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.

Він закликав, зокрема, скоротити високі зарплати всім, окрім лікарів та військових.

"Я хочу звернутися до прем’єр-міністра. Ви дійсно врахували вчорашню пропозицію щодо обмеження заробітних плат всім державним службовцям, але в країні є не тільки державні службовці. Ми домовилися про те, що залишаються у нас високі заробітні плати тільки в лікарів, які боряться з коронавірусом, і військовослужбовців, які є на фронті. У нас на сьогодні прокурорські, ДБРівські та інші люди, які не належать до військовослужбовців, живуть "приспівуючи", і їм за цим проєктом жодних обмежень немає", - зазначив Порошенко.

"Ми домовилися: воїни і лікарі. Всі решта підпадають під позицію 10 мінімальних зарплат. Це висока заробітна платня, і я прошу, аби проєкт був сьогодні приведений у відповідність з нашою домовленістю", – наголосив Порошенко.

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Коронавірус і карантин
заробітна плата карантин Порошенко держслужбовці Європейська Солідарність COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+32 Виктор Стеценко 216e0192
Порошенко требует поставить верхний предел зарплат всех госслужащих в 10 минимальных зарплат, больше платить только военным и медикам - Цензор.НЕТ 5942
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30.03.2020 12:55
+19 bash171717
А що завадило це зробити за 5 років?
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30.03.2020 13:03
+14 Сергей Толмачев 4a48867f
Блд, у зебилов, как у собаки Павловна, при слове Порошенко, начинаются обильные выделения отовсюду.
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30.03.2020 13:01
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