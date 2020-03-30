Поліція проводить роз'яснювальну роботу з українцями, які прибули з Балі і не хочуть вирушати на обсервацію

Про це повідомили в управлінні Нацполіції Київської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Що стосується ситуації в "Борисполі", з літаком з Балі... Частково люди залишили салон літака, але частина людей - 26 осіб - усе ще перебуває в ньому", - сказали в Головному управлінні Нацполіції Київської області.
За інформацією обласного главку, поліція проводить заходи з недопущення правопорушень під час того, як люди залишають літак і прямують до автобусів для відправлення на обсервацію.
"З ними проводять роз'яснювальну роботу про необхідність обсервації. Потрібно донести це до свідомості людей. Такі правила не правоохоронці придумали, поліція нікого за руки і ноги не тягне", - додали в главку.
У поліції області зазначили, що українців, які прибули раніше до Києва літаком з В'єтнаму, вже направлено на обсервацію.