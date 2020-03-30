Люди не мають бути заручниками некомпетентності влади, необхідно забезпечити захист медиків і малозабезпечених українців, - Порошенко

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В України було набагато більше часу для підготовки до епідемії коронавірусу, ніж у багатьох інших держав, однак некомпетентна влада його прогавила. І тепер українці змушені по всьому світу шукати маски, захисні костюми для медиків і обладнання для лікарень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Рік тому економіка була на підйомі – зростання ВВП було 4,5%, надходження до бюджету перевиконувалися, а на сьогоднішній день де-факто Україну зіштовхнули у прірву. Ми маємо скорочення ВВП і ми маємо позбавлення бюджету джерел надходження.

Де-факто урядові пропозиції означають секвестр державного бюджету. І на сьогоднішній день ми бачимо, що до цих факторів, на жаль, додалася пандемія", – констатував Порошенко.

"Господь дав Україні набагато більше часу, ніж іншим країнам, але, на жаль, також ми вимушені констатувати, що можливості щодо якісної підготовки до викликів і загроз до захисту людей влада прогавила. На сьогоднішній день бракує всього. Бракує масок, захисних костюмів для лікарів, ліків, апаратів штучної вентиляції легень, тестів на коронавірус. Бракує багатьох позицій, і уже під час пандемії цей дефіцит не скорочено. І волонтери, і меценати шукають по всьому світу і в умовах жорсткої конкуренції пробують завезти обладнання і засоби для того, щоб захистити людей", – додав він.

Порошенко зазначив, що люди не мають бути заручниками некомпетентності влади, додавши, що фракція налаштована на консолідацію зусиль і необхідність законодавчо забезпечити захист медиків, малозабезпечених українців і порятунок економіки.

"Наша команда закупила і везе в Україну 30 тисяч захисних костюмів для українських лікарів, 800 тисяч масок, окуляри", - підсумував Порошенко.

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