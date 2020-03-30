Антимонопольний комітет порушив справу за фактом істотного подорожчання медичних масок у Києві

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Сьогодні Київське обласне територіальне відділення АМКУ відкрило справу проти виробників, постачальників і аптечних мереж Києва та області через значне подорожчання медичних масок.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова обласного відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, передає Цензор.НЕТ.

"З початку березня до Відділення надходять численні звернення від громадян щодо значного підвищення, зокрема роздрібними мережами аптечних закладів м. Києва, цін на маски медичні одноразові. Станом на кінець березня 2020 року ціна на маски медичні одноразові у роздрібних мережах аптечних закладів Києва та області починається від 24-30 грн/шт. Іще до виявлення в Україні перших хворих на COVID-19 в аптеках столиці почали зникати маски медичні одноразові, а потім й інші різновиди масок. З оголошенням карантину цей товар зник з полиць взагалі, або ж продавався за цінами, які більше ніж у 10 разів перевищували ціни на початку березня", - розповів він.

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Компанії, щодо яких сьогодні розпочато справу:

- @ТОВ "Аптека низьких цін ТМ", ТОВ "Аптека низьких цін плюс", ТОВ "Столичний медичний альянс", ТОВ "Віталюкс", ТОВ "Аптекарь", ТОВ "Сіріус-95", ТОВ "Геліантус", ТОВ "Аптечне об’єднання "Біокон" , КП "Фармація", ТОВ "Аптека низьких цін К", ТОВ "Аптека №1 Трансфарм", ТОВ "Благодія", ТОВ "Лекфарм", ТОВ "Аптека АНЦ", ТОВ "Аптека НЦ", ТОВ "Рецепти життя", ТОВ "Цитрус-фарм", ТОВ "Альго-Фарм"

постачальники/виробниками, масок медичних одноразових, для вищевказаних підприємств у м. Києві та Київській області :

- ТОВ "Фірма "Технокомплекс", ТОВ "Калина медична виробнича компанія", ТОВ "Стиролоптфармторг", ТОВ "ТД "Кампус котон клаб", ТОВ "Вік-А", СП "Оптіма-Фарм, ЛТД"

"У випадку встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами Антимонопольного комітету можуть бути накладені штрафи в розмірі до 10% доходу компанії за попередній рік. Просимо громадян, які стали свідками таких дій аптечних мереж, надавати інформацію до Київського обласного територіального відділення АМКУ за адресою kv@amcu.gov.ua, або телефоном: (044) 248-08-92", - закликали в АМКУ.



