Правоохоронний комітет ВР підтримав внесений Кабміном законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за незаконний експорт протиепідемічних товарів

2010 12
Правоохоронний комітет ВР підтримав внесений Кабміном законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за незаконний експорт протиепідемічних товарів

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності схвалив і рекомендував парламенту розглянути законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення у зв'язку з пандемією коронавірусу. Він був внесений минулого тижня Кабінетом міністрів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, проєктом закону №3271 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення" пропонується доповнити КК України новою статтею 201-2. Вона передбачає, що в разі переміщення таких товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю буде покарання у вигляді штрафу в розмірі від 8 до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходом громадян. І обов'язкова конфіскація таких товарів.

У частині 2 цієї статті пропонується збільшити розмір штрафу - від 20 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо злочин скоєно повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі.

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Цей законопроєкт планують розглянути сьогодні на позачерговому засіданні парламенту.

Коронавірус і карантин
ВР Кабмін карантин кримінальна відповідальність експорт COVID-19 коронавірус
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30.03.2020 13:13
+1 Кирилл Лещенко
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30.03.2020 13:10
+1 ptn hlo 428037f7
Правоохоронний комітет ВР підтримав внесений Кабміном законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за незаконний експорт протиепідемічних товарів - Цензор.НЕТ 8767
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30.03.2020 13:22
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