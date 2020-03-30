Правоохоронний комітет ВР підтримав внесений Кабміном законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за незаконний експорт протиепідемічних товарів

2010

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності схвалив і рекомендував парламенту розглянути законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення у зв'язку з пандемією коронавірусу. Він був внесений минулого тижня Кабінетом міністрів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, проєктом закону №3271 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення" пропонується доповнити КК України новою статтею 201-2. Вона передбачає, що в разі переміщення таких товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю буде покарання у вигляді штрафу в розмірі від 8 до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходом громадян. І обов'язкова конфіскація таких товарів.

У частині 2 цієї статті пропонується збільшити розмір штрафу - від 20 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо злочин скоєно повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі.

Також читайте: Упродовж січня-лютого з України продали товарів для протидії коронавірусу на $15,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Цей законопроєкт планують розглянути сьогодні на позачерговому засіданні парламенту.