Правоохоронний комітет ВР підтримав внесений Кабміном законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за незаконний експорт протиепідемічних товарів

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, проєктом закону №3271 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення" пропонується доповнити КК України новою статтею 201-2. Вона передбачає, що в разі переміщення таких товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю буде покарання у вигляді штрафу в розмірі від 8 до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходом громадян. І обов'язкова конфіскація таких товарів.
У частині 2 цієї статті пропонується збільшити розмір штрафу - від 20 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо злочин скоєно повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі.
Цей законопроєкт планують розглянути сьогодні на позачерговому засіданні парламенту.