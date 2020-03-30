З бюджету армії не заберуть жодної гривні, - Шмигаль про зміни до Держбюджету-2020

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Законопроєкт про зміни до державного бюджету не передбачає зменшення фінансування української армії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В рамках цього бюджету у нас є декілька принципових позицій. Перше, жодна гривня не буде вилучена із бюджету армії та військових", - сказав Шмигаль.

За його словами, це стосується питань модернізації озброєння військових, будівництва житла для військових, а також реформи оборонно-промислового комплексу.

"Війська будуть забезпечені усім необхідним захистом", - запевнив Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше в парламенті з'явився текст законопроєкту, запропонованого Кабінетом Міністрів України, про зміни до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.