На порядку денному Ради поки що немає законопроєктів про банки і ринок землі, - Разумков (уточнено)

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На порядку денному Ради поки що немає законопроєктів про банки і ринок землі, - Разумков (уточнено)

На порядку денному позачергового засідання Верховної Ради поки що немає законопроєктів про банки і про продаж землі.

Про це заявив на брифінгу в Києві голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Той перелік питань, який прийшов від президента (на позачергове пленарне засідання парламенту. - Ред.), ви всі бачили - вони відображені на сайті Верховної Ради. Станом на зараз цих питань, про які ви сказали, в порядку денному поки що немає", - сказав Разумков, відповідаючи на питання, чи будуть народні депутати розглядати законопроєкти про банки і продаж землі.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планувала розглянути закон про землю, банки й інші законопроєкти.

Однак станом на ранок 30 березня законопроєктів про ринок землі і банківської діяльності в порядку денному не виявилося.

Приватбанк Ринок землі
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Топ коментарі
+5 Oljik
Може просто не встигли утрясти фінансово-господарську складову процесу? Рада сегодня не планирует рассматривать законопроекты о банках и рынке земли, - Разумков - Цензор.НЕТ 6235
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30.03.2020 13:23
+4 Small Jerboa
После того, как алкоголику отказали наливать в кредит и выкинули из бара...
Главное, что сделать?
С независимым видом сказать:
"А не очень-то и хотелось!"
Рада сегодня не планирует рассматривать законопроекты о банках и рынке земли, - Разумков - Цензор.НЕТ 4291
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30.03.2020 13:21
+3 ptn hlo 428037f7
Рада сегодня не планирует рассматривать законопроекты о банках и рынке земли, - Разумков - Цензор.НЕТ 9368
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30.03.2020 13:25
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