З початку доби ворог чотири рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - Міноборони

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З початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, за даними відомства, на маріупольському напрямку, вранці, противник випустив 12 мін 82-мм калібру по позиціях українських військовослужбовців в районі Водяного та Лебединського.

Крім того, протягом півтори години, російські окупанти вели обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Шумів на луганському напрямку, при цьому використовуючи гранатомети різних систем, кулемети крупного калібру і стрілецьку зброю.

Також з аналогічного озброєння з боку окупованого Доломітного, противник обстріляв українські позиції неподалік від Новолуганського.

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"На жаль, за наявною інформацією, в результаті прицільних обстрілів окупаційних військ, двоє українських військовослужбовців були поранені. Евакуаційною технікою воїни доставлені у військово-медичний заклад, де їм оперативно була надана належна медична допомога", - сказано в повідомленні.

Також у Міноборони підкреслили, що такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися - підрозділи Об'єднаних сил жорстко відповіли противнику з наявних вогневих засобів. Втрати ворога уточнюються.