САП розслідує корупцію під час призначення в держоргани за заявою "слуги народу" Лероса. ДОКУМЕНТ

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні САП на сторінці у фейсбуці.

"Заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у своєму зверненні народний депутат Гео Лерос просить перевірити причетність керівництва Офісу Президента України до вчинення зазначеного злочину.

30 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.



Досудове розслідування відповідно до ч.7 ст.214 КПК України доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.