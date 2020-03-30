Профільний комітет Ради рекомендував ухвалити в цілому антикризовий законопроєкт, - "слуга народу" Підласа

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Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку на засіданні в понеділок рекомендував прийняти за основу та в цілому законопроєкт №3275, який спрямований на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням СOVID-19.

Про це повідомила заступник голови комітету Роксолана Підласа ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Все було максимально просто - рекомендували ухвалити антикризовий закон", - повідомила вона.

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