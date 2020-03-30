ДБР відкрило справу проти слуги народу Лероса за публікацію відео з братом глави ОП Єрмака

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ДБР відкрило справу проти слуги народу Лероса за публікацію відео з братом глави ОП Єрмака

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за заявою глави Офісу президента Андрія Єрмака у зв'язку з поширеними народним депутатом з фракції "Слуга народу" Гео Леросом відеозаписами про нібито "торгівлю" державними посадами за участю людини, схожої на брата глави ОП Дениса Єрмака.

Як стало відомо Цензор.НЕТ з власних джерел, кримінальне провадження розслідується за чотирма статтями Кримінального кодексу - ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Топ коментарі
+41 Иннокентий beer
я же говорил что у тебя мозгов нет, а ты говоришь что дефицит витамина Д
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30.03.2020 13:52
+27 Trot91
Та гнида, что поставит воду в Крым, поменяет конституцию Украины с особыми статусами днр+лнр, переведёт россию из статуса оккупанта в наблюдателя миротворца, получит тайно звезду героя росссии.
Станет предателем Украины.
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30.03.2020 13:49
+26 Максим Шевченко 108b0d85
Разглашение государственной тайны вообще ха-ха) Коррупция среди первых лиц страны теперь у нас государственная тайна)
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30.03.2020 13:49
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