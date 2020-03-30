Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за заявою глави ОП Андрія Єрмака, - джерело

6328 88
Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за заявою глави ОП Андрія Єрмака, - джерело

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за заявою глави Офісу президента Андрія Єрмака у зв'язку з поширеними народним депутатом з фракції "Слуга народу" Гео Леросом відеозаписами про нібито "торгівлю" державними посадами за участю людини, схожої на брата глави ОП Дениса Єрмака.

Як стало відомо Цензор.НЕТ з власних джерел, кримінальне провадження розслідується за чотирма статтями Кримінального кодексу - ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Читайте також: На "слугу народу" Лероса прокуратура шукає провадження щодо створення муралу, - адвокат Найєм

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30 Иннокентий beer
я же говорил что у тебя мозгов нет, а ты говоришь что дефицит витамина Д
показати весь коментар
30.03.2020 13:52
+21 Борменталь Незабаром
а сейчас внимательно следим, как элегантные брюки превращаются в шорты!
сейчас окажется, что братан д"ермака - устраивал провокации с целью выявления продажных бюрократов Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 8204
показати весь коментар
30.03.2020 13:48
+20 Trot91
Та гнида, что поставит воду в Крым, поменяет конституцию Украины с особыми статусами днр+лнр, переведёт россию из статуса оккупанта в наблюдателя миротворца, получит тайно звезду героя росссии.
Станет предателем Украины.
показати весь коментар
30.03.2020 13:49
Дивитись коментарі