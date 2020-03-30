Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за заявою глави ОП Андрія Єрмака, - джерело

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Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за заявою глави Офісу президента Андрія Єрмака у зв'язку з поширеними народним депутатом з фракції "Слуга народу" Гео Леросом відеозаписами про нібито "торгівлю" державними посадами за участю людини, схожої на брата глави ОП Дениса Єрмака.

Як стало відомо Цензор.НЕТ з власних джерел, кримінальне провадження розслідується за чотирма статтями Кримінального кодексу - ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.