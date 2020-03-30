Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про банки. Шлях для голосування відкрито, - нардеп від "Голосу" Железняк

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Законопроєкт про банківську діяльність в редакції Кабінету міністрів підтриманий профільним комітетом Верховної Ради.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Закон про банки підтриманий Комітетом! Він буде підтриманий згідно з Регламентом (ст. 110, п. 2) як 2571-р, але в тій редакції, яка була запропонована урядом", - написав він, додавши, що шлях до зали парламенту для закону тепер відкритий.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планувала розглянути закон про землю, банки й інші законопроєкти.

Однак станом на ранок 30 березня законопроєктів про ринок землі і банківської діяльності в порядку денному не виявилося.