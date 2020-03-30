Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про банки. Шлях для голосування відкрито, - нардеп від "Голосу" Железняк

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Законопроєкт про банківську діяльність в редакції Кабінету міністрів підтриманий профільним комітетом Верховної Ради.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Закон про банки підтриманий Комітетом! Він буде підтриманий згідно з Регламентом (ст. 110, п. 2) як 2571-р, але в тій редакції, яка була запропонована урядом", - написав він, додавши, що шлях до зали парламенту для закону тепер відкритий.

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про банки. Шлях для голосування відкрито, - нардеп від Голосу Железняк 01

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планувала розглянути закон про землю, банки й інші законопроєкти.

Однак станом на ранок 30 березня законопроєктів про ринок землі і банківської діяльності в порядку денному не виявилося.

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про банки. Шлях для голосування відкрито, - нардеп від Голосу Железняк 02

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Топ коментарі
+15 Lera Lera 039019b9
Ну теперь пусть писюнист раскошеливается -тут на кону сколько он проживет стоит.
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30.03.2020 13:50
+10 Африкан_Свиридович
Ну тут вони уже "порохоботів" звинуватити не зможуть, бо порохоботи ж якраз закон підтримали, зате соратники Зе прокинули його...
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30.03.2020 13:55
+8 Sergey Odeskiy
Беня вообще должен сидеть с конфискацией ! А если и примут ,надо будет смотреть за потными рученками,там между строчек возможно протащат возможность получить компенсации за счет бюджета.
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30.03.2020 13:59
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