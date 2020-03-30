7 пацієнтів з COVID-19 перебувають на неінвазивній вентиляції легенів на Буковині, їхній стан стабільно важкий, - ОДА

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7 пацієнтів з COVID-19 перебувають на неінвазивній вентиляції легенів на Буковині, їхній стан стабільно важкий, - ОДА

Одному хворому, якого лікували в Глибоцькій ЦРЛ, стало краще, його зняли з кисневої дотації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА на сторінці в мережі Facebook.

Одному хворому надають допомогу в Сокирянській ЦРЛ, одному - в Глибоцькій ЦРЛ, трьом - в обласній клінічній лікарні. У всіх цих хворих підтверджено інфікування COVID-19.

Також двоє пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень перебувають у Чернівецькій міській лікарні №1. У одного з них діагностовано коронавірус, в іншого - підозра на COVID-19.

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Одному хворому, якого лікували в Глибоцькій ЦРЛ, стало краще, його зняли з кисневої дотації.

"У медичних установах Буковини перебуває 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легенів. Їхній стан стабільно важкий", - повідомили в ОДА.

7 пацієнтів з COVID-19 перебувають на неінвазивній вентиляції легенів на Буковині, їхній стан стабільно важкий, - ОДА 01

Коронавірус і карантин
Буковина карантин ОДА COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Ali Hasan
Тести повинні бути атестованими. Якщо беруть що попало, то і мають відповідний результат.
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30.03.2020 14:05
+4 Ali Hasan
Звичайно, що журналісти не розуміється на апаратах штучного дихання. Гірше інше - купують їх чиновники, які теж нічого не розуміють.
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30.03.2020 14:08
+3 irenka ko
Доречі, що з цими тестами не так? Чому постійно з'являється інформація, що перші аналізи були негативні, а потім позитивні. Це скільки треба зробити тестів, щоб спокійно спати чи спокійно йти лікуватись?
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30.03.2020 14:03
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