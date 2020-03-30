Позачергове засідання Ради: на порядку денному боротьба з коронавірусом, зміни Держбюджету і призначення нових міністрів. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сторонники президента Зеленского уже не восхваляют «величайшего лидера современности», а дружно повторяют догму о том, что «наш Порошенко» тоже, оказавшись в сегодняшней ситуации, не знал бы,что ему делать с эпидемией, как защитить своих граждан. На самом деле люди, которые распространяют такую информацию не могут вспомнить даже события 2014 года, когда Александр Турчинов и Арсений Яценюк, а чуть позже - Петр Порошенкопреодолевали кризис гораздо более острый, чем нынешний, и успешно со своим заданием справились, не только сохранив страну, но и подняв ее экономику. И парламент не убегал от принятия судьбоносных инициированных правительством и президентом законов, и перезапустили экономику. Более того, даже реформы проводили, а сам «Порох» сумел дипломатически оборонительными усилиями еще и врага остановить, и немало оккупированных земель вернуть. Наряду с задачами 2014-го года нынешний кризис - детский сад. Проблема лишь в том, что «зеленая» власть в этом детском саду сама является воспитанником и не способна самостоятельно даже задницу себе нормально подтереть
На самом деле люди, которые распространяют такую информацию не могут вспомнить даже события 2014 года, когда Александр Турчинов и Арсений Яценюк, а чуть позже - Петр Порошенко преодолевали кризис гораздо более острый, чем нынешний, и успешно со своим заданием справились, не только сохранив страну, но и подняв ее экономику.
И парламент не убегал от принятия судьбоносных инициированных правительством и президентом законов, и перезапустили экономику.
Более того, даже реформы проводили, а сам «Порох» сумел дипломатически оборонительными усилиями еще и врага остановить, и немало оккупированных земель вернуть.
Наряду с задачами 2014-го года нынешний кризис - детский сад. Проблема лишь в том, что «зеленая» власть в этом детском саду сама является воспитанником и не способна самостоятельно даже задницу себе нормально подтереть