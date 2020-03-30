Позачергове засідання Ради: на порядку денному боротьба з коронавірусом, зміни Держбюджету і призначення нових міністрів. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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Сьогодні Верховна Рада повинна провести як мінімум два позачергові засідання.

На першому розглядатимуться законопроєкти щодо боротьби з коронавірусом і подоланням кризової ситуації, а на другому - питання харчування військовослужбовців, повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім того, в Раді чекають звернення від Зеленського про третє позачергове засідання ВР сьогодні для розгляду банківського законопроєкту і ринку землі.

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