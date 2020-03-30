Позачергове засідання Ради: на порядку денному боротьба з коронавірусом, зміни Держбюджету і призначення нових міністрів. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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Сьогодні Верховна Рада повинна провести як мінімум два позачергові засідання.

На першому розглядатимуться законопроєкти щодо боротьби з коронавірусом і подоланням кризової ситуації, а на другому - питання харчування військовослужбовців, повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім того, в Раді чекають звернення від Зеленського про третє позачергове засідання ВР сьогодні для розгляду банківського законопроєкту і ринку землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не внесла до порядку денного закон проти Коломойського, ухвалити який просив Зеленський

Коронавірус і карантин
ВР карантин позачергове засідання COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 ГЕТЬМАН UA
Внеочередное заседание Рады: в повестке дня борьба с коронавирусом, изменения Госбюджета и назначения новых министров - Цензор.НЕТ 8609
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30.03.2020 14:09
+5 Tesoro Malu
Внеочередное заседание Рады: в повестке дня борьба с коронавирусом, изменения Госбюджета и назначения новых министров - Цензор.НЕТ 367
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30.03.2020 14:12
+5 Дід Трохим
Сторонники президента Зеленского уже не восхваляют «величайшего лидера современности», а дружно повторяют догму о том, что «наш Порошенко» тоже, оказавшись в сегодняшней ситуации, не знал бы,что ему делать с эпидемией, как защитить своих граждан.
На самом деле люди, которые распространяют такую информацию не могут вспомнить даже события 2014 года, когда Александр Турчинов и Арсений Яценюк, а чуть позже - Петр Порошенко преодолевали кризис гораздо более острый, чем нынешний, и успешно со своим заданием справились, не только сохранив страну, но и подняв ее экономику.
И парламент не убегал от принятия судьбоносных инициированных правительством и президентом законов, и перезапустили экономику.
Более того, даже реформы проводили, а сам «Порох» сумел дипломатически оборонительными усилиями еще и врага остановить, и немало оккупированных земель вернуть.
Наряду с задачами 2014-го года нынешний кризис - детский сад. Проблема лишь в том, что «зеленая» власть в этом детском саду сама является воспитанником и не способна самостоятельно даже задницу себе нормально подтереть
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30.03.2020 14:21
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