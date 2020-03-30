В Іспанії за добу від коронавірусу померло 812 осіб, за весь період - 7300

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В Іспанії за добу від коронавірусу померло 812 осіб, за весь період - 7300

Кількість людей, які померли від коронавірусної інфекції в Іспанії, перевищила 7 тис. осіб. За добу померло 812 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статистику МОЗ Іспанії.

За останню добу зафіксовано на 26 смертельних випадків менше, ніж напередодні, коли повідомлялося про 838 смертей - рекордну кількість від початку епідемії.

Загалом від коронавірусу в країні померло 7340 осіб.

Також було зареєстровано 6398 нових випадків зараження коронавірусом. Це трохи менше, ніж напередодні, коли повідомлялося про 6549 нових заражених.

Загальна кількість заражених досягла 85 195.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від коронавірусу померла 86-річна іспанська принцеса Бурбон-Парма

Коронавірус і карантин
Іспанія карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Днепропетровец
Зря Питро Аліксєїч з родіни поїхав. Дивись, може б рядом з порядними людьми поховали...
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30.03.2020 14:24
+6 Антип61
Тогда в США после урагана нужно писать не что-то вроде "Вчера ураган Катарина разрушил 30 тысяч домов" а "Вчера 10 тыс домов упали от ухудшения несущих свойств стройматериалов, 10 тыс от ошибок в строительстве, и 10 тысяч от ошибок при выборе конструкции по максимальной ветровой нагрузке." И к приближающимся ураганам не готовиться никак.
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30.03.2020 14:30
+4 Iouri Kalinichenko
А Я предлагаю более точно и всем: "Умер от Жизни" В Испании за сутки от коронавируса умерли 812 человек, за весь период - 7300 - Цензор.НЕТ 7640 В Испании за сутки от коронавируса умерли 812 человек, за весь период - 7300 - Цензор.НЕТ 6826
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30.03.2020 14:31
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