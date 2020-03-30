Рада ухвалила законопроєкт про забезпечення лікування коронавірусу

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Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 3268 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лікування коронавірусної хвороби", що дозволяє застосовувати для лікування від коронавірусної хвороби незареєстровані лікарські препарати.

"За" проголосували 312 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ

Зокрема, закон дозволить застосовувати для лікування від коронавірусної хвороби незареєстровані лікарські препарати, якщо вони рекомендовані офіційними органами США, країн Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Канади, Китаю, Ізраїлю.

Також можуть використовуватися ліки за показаннями, не зазначеними в інструкції для медичного застосування (off labeb), якщо вони рекомендовані цими країнами.

Порядок призначення і застосування цих лікарських засобів має бути встановлений Міністерством охорони здоров'я.

Закон набуває чинності з дня опублікування і діє протягом трьох місяців.

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