Рада звільнила Ємця з посади голови МОЗ та Уманського з поста глави Мінфіну

9319 89
Рада звільнила Ємця з посади голови МОЗ та Уманського з поста глави Мінфіну

Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади голови Міністерства охорони здоров'я України, а Ігоря Уманського з посади міністра фінансів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За звільнення Ємця проголосував 271 народний депутат.

Водночас за звільнення Уманського проголосували 249 нардепів.

Нагадаємо, 30 березня на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови № 3283 про звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця та призначення на цю посаду Максима Степанова.

Раніше в "Слузі народу"  заявляли, що міністра охорони здоров'я Іллю Ємця і міністра фінансів Ігоря Уманського скоро можуть звільнити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль вніс у Раду проєкти постанов про звільнення Ємця та Уманського

На заміну Ємцю розглядають кандидатуру голови Одеської обласної державної адміністрації часів Порошенка Максима Степанова.

29 березня нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко заявила, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець та міністр фінансів Ігор Уманський подали у відставку.

Ємця призначили міністром на початку березня цього року. Раніше Ємець вже займав цю посаду за президентства Януковича протягом півроку. Сімнадцять років він очолював державний центр дитячої кардіології та кардіохірургії з невеликою перервою на роботу в міністерстві.

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31 Who's Here
Рада уволила Емца с должности главы Минздрава - Цензор.НЕТ 9951
показати весь коментар
30.03.2020 14:29
+19 Small Jerboa
Предлагаю ЗЕ-клованам начать печатать месячные "абонементы министра".
Распространять будет брат Емец.
Рада уволила Емца с должности главы Минздрава - Цензор.НЕТ 2081 Рада уволила Емца с должности главы Минздрава - Цензор.НЕТ 5840
показати весь коментар
30.03.2020 14:30
+16 5 копійок
Зельцман вже не знає як пересунути ліжка в тому шапіто який він створив.
показати весь коментар
30.03.2020 14:30
Дивитись коментарі