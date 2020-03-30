Зараз ціни на електроенергію для промисловості вищі, ніж були за "Роттердам+", а для населення, як і раніше, від формули не залежать, - ексглава НКРЕКП Вовк

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Зараз ціни на електроенергію для промисловості вищі, ніж були за "Роттердам+", а для населення, як і раніше, від формули не залежать, - ексглава НКРЕКП Вовк

Сьогодні після провалу закону про землю і банківського законопроєкту, можливо, буде розкол в коаліції, що виникла на імені Зеленського.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора після виступу Президента не міг зрозуміти, до кого і навіщо зверталися щодо "двох життєво важливих", але не названих законів, без голосування за які сьогодні можливий дефолт. Перевірив ще раз сайт Верховної Ради – фракція "Слуга народу", в складі 248 осіб, з так би мовити правами коаліції. Сьогодні побачив, що Герус проти кандидата на міністра Буславець, бо, бачте, вона погоджувала на своєму рівні в 2016 р. "Роттердам+", що набив оскому, який востаннє затверджувався понад рік тому", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу "Роттердам+". За неї проголосувати не зможу, - Герус

"Перевірив ще раз сайти постачальників електроенергії - поточні ціни на електроенергію:
- для промисловості вони вищі, ніж були за Роттердам+
- для населення, як і раніше, стоїть підпис Геруса, і від Роттердам+ не залежить.

Перевірив сайт Кабміну - методика Амстердам+ для ціноутворення на газ для населення, ухвалена в 2020 р, як і раніше діє.

ВИНИКЛО 2 ПИТАННЯ - Чи правильно розумію:

- Сьогодні після провалу закону про землю і банківського буде відхідна щодо коаліції, що виникла на імені Президента

- Герус перестане відсиджуватися тихо в Раді і приховано підставляти Президента, а ініціативно запропонує очолити міністерство особисто, щоб добити все", - резюмував Вовк.

Зараз ціни на електроенергію для промисловості вищі, ніж були за Роттердам+, а для населення, як і раніше, від формули не залежать, - ексглава НКРЕКП Вовк 01
Зараз ціни на електроенергію для промисловості вищі, ніж були за Роттердам+, а для населення, як і раніше, від формули не залежать, - ексглава НКРЕКП Вовк 02
Зараз ціни на електроенергію для промисловості вищі, ніж були за Роттердам+, а для населення, як і раніше, від формули не залежать, - ексглава НКРЕКП Вовк 03

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Топ коментарі
+28 Who's Here
То есть зебила нужно посадить за клевету на Пороха за Роттердам+
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30.03.2020 14:31
+14 Small Jerboa
прекратили стрелять - стало больше умирать.
отставили "барыг" - подорожали платежки.
уволили "доктора смерть" Супрун - окончательно развалили медицину.
отменили "ужасный Ротердам" - подорожало электричество.
ждем
Землю, Банки, Минск, ....
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30.03.2020 14:35
+13 Mr Vice President
Я во не понял, получается Ротердам+ была самая эффективная и дешевая схема и сейчас только дороже?
Ну тогда где же те кто орал, что Роттердам это плохо, стало ведь хуже, когда они иссправят то, что напаскудили. Наркоботы, ну где же вы?
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30.03.2020 14:42
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