Зараз ціни на електроенергію для промисловості вищі, ніж були за "Роттердам+", а для населення, як і раніше, від формули не залежать, - ексглава НКРЕКП Вовк

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора після виступу Президента не міг зрозуміти, до кого і навіщо зверталися щодо "двох життєво важливих", але не названих законів, без голосування за які сьогодні можливий дефолт. Перевірив ще раз сайт Верховної Ради – фракція "Слуга народу", в складі 248 осіб, з так би мовити правами коаліції. Сьогодні побачив, що Герус проти кандидата на міністра Буславець, бо, бачте, вона погоджувала на своєму рівні в 2016 р. "Роттердам+", що набив оскому, який востаннє затверджувався понад рік тому", - розповів він.
"Перевірив ще раз сайти постачальників електроенергії - поточні ціни на електроенергію:
- для промисловості вони вищі, ніж були за Роттердам+
- для населення, як і раніше, стоїть підпис Геруса, і від Роттердам+ не залежить.
Перевірив сайт Кабміну - методика Амстердам+ для ціноутворення на газ для населення, ухвалена в 2020 р, як і раніше діє.
ВИНИКЛО 2 ПИТАННЯ - Чи правильно розумію:
- Сьогодні після провалу закону про землю і банківського буде відхідна щодо коаліції, що виникла на імені Президента
- Герус перестане відсиджуватися тихо в Раді і приховано підставляти Президента, а ініціативно запропонує очолити міністерство особисто, щоб добити все", - резюмував Вовк.
отставили "барыг" - подорожали платежки.
уволили "доктора смерть" Супрун - окончательно развалили медицину.
отменили "ужасный Ротердам" - подорожало электричество.
ждем
Землю, Банки, Минск, ....
Ну тогда где же те кто орал, что Роттердам это плохо, стало ведь хуже, когда они иссправят то, что напаскудили. Наркоботы, ну где же вы?