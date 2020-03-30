Зараз ціни на електроенергію для промисловості вищі, ніж були за "Роттердам+", а для населення, як і раніше, від формули не залежать, - ексглава НКРЕКП Вовк

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Сьогодні після провалу закону про землю і банківського законопроєкту, можливо, буде розкол в коаліції, що виникла на імені Зеленського.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора після виступу Президента не міг зрозуміти, до кого і навіщо зверталися щодо "двох життєво важливих", але не названих законів, без голосування за які сьогодні можливий дефолт. Перевірив ще раз сайт Верховної Ради – фракція "Слуга народу", в складі 248 осіб, з так би мовити правами коаліції. Сьогодні побачив, що Герус проти кандидата на міністра Буславець, бо, бачте, вона погоджувала на своєму рівні в 2016 р. "Роттердам+", що набив оскому, який востаннє затверджувався понад рік тому", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу "Роттердам+". За неї проголосувати не зможу, - Герус

"Перевірив ще раз сайти постачальників електроенергії - поточні ціни на електроенергію:

- для промисловості вони вищі, ніж були за Роттердам+

- для населення, як і раніше, стоїть підпис Геруса, і від Роттердам+ не залежить.

Перевірив сайт Кабміну - методика Амстердам+ для ціноутворення на газ для населення, ухвалена в 2020 р, як і раніше діє.

ВИНИКЛО 2 ПИТАННЯ - Чи правильно розумію:

- Сьогодні після провалу закону про землю і банківського буде відхідна щодо коаліції, що виникла на імені Президента

- Герус перестане відсиджуватися тихо в Раді і приховано підставляти Президента, а ініціативно запропонує очолити міністерство особисто, щоб добити все", - резюмував Вовк.





