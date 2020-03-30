Рада ухвалила законопроєкт про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з коронавірусом

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Рада ухвалила законопроєкт про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з коронавірусом

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 3275 "Про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19".

"За" проголосували 312 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Основні положення законопроєкту передбачають:

  • впровадження підтримки для працівників і роботодавців в умовах поширення коронавірусу;
  • розширення підстав для продовження процесуальних термінів, встановлених судом або законом;
  • забезпечення виконання судових рішень;
  • запровадження відповідальності за вчинення суспільно-небезпечних діянь в умовах поширення коронавірусу;
  • тимчасове спрощення виробництва продукції, необхідної для протидії поширенню коронавірусу, і спрощення процедури її закупівлі;
  • забезпечення здійснення виплати соціальної допомоги, продовження терміну звернення по соціальну допомогу і термінів виплат соціальної допомоги;
  • відтермінування подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів.

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Коронавірус і карантин
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