Рада ухвалила законопроєкт про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з коронавірусом
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 3275 "Про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19".
"За" проголосували 312 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.
Основні положення законопроєкту передбачають:
- впровадження підтримки для працівників і роботодавців в умовах поширення коронавірусу;
- розширення підстав для продовження процесуальних термінів, встановлених судом або законом;
- забезпечення виконання судових рішень;
- запровадження відповідальності за вчинення суспільно-небезпечних діянь в умовах поширення коронавірусу;
- тимчасове спрощення виробництва продукції, необхідної для протидії поширенню коронавірусу, і спрощення процедури її закупівлі;
- забезпечення здійснення виплати соціальної допомоги, продовження терміну звернення по соціальну допомогу і термінів виплат соціальної допомоги;
- відтермінування подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів.
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