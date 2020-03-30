Зеленський відкликав кандидатуру Буславець на пост глави Міненерго

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.
"Надійшов лист Президента України в доповнення до листа від 29 березня 2020 р № 01-01 / 227. Прошу виключити з порядку денного позачергового засідання Верховної Ради України питання про призначення Буславець міністром енергетики та захисту довкілля України. Тому це питання знімається з порядку дня", - зазначив спікер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на посаду міністра енергетики пропонують призначити Буславець.
- Да.
- И там в принципе, учитывая (неразб) тусовки, ты видел этот…
- Не, я преследую тут исключительно меркантильный интерес.
- Кто-то там из парламентского комитета телка, ну, пи##ц, просто (неразб), девятое чувство, е##ть… В этом плане все достаточно легко. Посмотрят, еще подсуетится, кто-то под свое крыло возьмет.
- Я перекину резюме?
- Да-да
- Минет сделает?
- Я еще не знаю.
- НедоработкаИсточник: https://censor.net.ua/v3185211