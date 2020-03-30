Зеленський відкликав кандидатуру Буславець на пост глави Міненерго

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Зеленський відкликав кандидатуру Буславець на пост глави Міненерго

Президент України Володимир Зеленський відкликав з Ради питання про призначення Ольги Буславець главою Міненерго.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

"Надійшов лист Президента України в доповнення до листа від 29 березня 2020 р № 01-01 / 227. Прошу виключити з порядку денного позачергового засідання Верховної Ради України питання про призначення Буславець міністром енергетики та захисту довкілля України. Тому це питання знімається з порядку дня", - зазначив спікер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на посаду міністра енергетики пропонують призначити Буславець.

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Топ коментарі
+19 wake up-UA
Зеленский отозвал кандидатуру Буславец на пост главы Минэнерго - Цензор.НЕТ 7203
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30.03.2020 14:47
+9 саша паламарчук
цей ось вільний. його призначайте.

Зеленський відкликав кандидатуру Буславець на пост глави Міненерго - Цензор.НЕТ 37
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30.03.2020 14:53
+8 Мария Орловская 74b98627
- Если девочка красивая и девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей.

- Да.

- И там в принципе, учитывая (неразб) тусовки, ты видел этот…

- Не, я преследую тут исключительно меркантильный интерес.

- Кто-то там из парламентского комитета телка, ну, пи##ц, просто (неразб), девятое чувство, е##ть… В этом плане все достаточно легко. Посмотрят, еще подсуетится, кто-то под свое крыло возьмет.

- Я перекину резюме?

- Да-да

- Минет сделает?

- Я еще не знаю.

- НедоработкаИсточник: https://censor.net.ua/v3185211
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30.03.2020 14:55
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