Рада затвердила зміни до Держбюджету для забезпечення безперервного харчування військовослужбовців

1482

Верховна Рада на другому позачерговому пленарному засіданні в понеділок ухвалила в цілому законопроєкт № 3254 "Про внесення змін до закону про державний бюджет на 2020 рік щодо забезпечення безперервного харчування для військовослужбовців".

За відповідне рішення проголосували 302 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що на сьогодні існує реальний ризик зриву забезпечення харчуванням особового складу Збройних Сил України та інших складових сил безпеки і оборони у зв'язку з виникненням непередбачених обставин. Зазначене зумовлено відмовою переможця за результатами проведених процедур закупівлі послуг щодо харчування особового складу укласти договори на харчування (товариство з обмеженою відповідальністю "ПОНТЕМ.УА" відмовилося надавати послуги з харчування в регіонах України у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19). Ця обставина призведе до зриву харчування особового складу ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може сьогодні провести друге позачергове засідання для розгляду питання харчування військовослужбовців, - Разумков

Тому Кабмін просить доповнити Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" ст.17-1, згідно з якою буде передбачена для Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України можливість продовження в 2020 році дії договорів, укладених в 2019 році із суб'єктами господарювання з метою недопущення зриву харчування військовослужбовців складових сил безпеки і оборони.