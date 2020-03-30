Рада відхилила законопроєкт з поправками до Держбюджету-2020

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Верховна Рада відхилила законопроєкт з поправками до Державного бюджету на 2020 рік.

Відповідне рішення на позачерговому засіданні парламенту підтримали 223 народні депутати за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ.

Парламент відправив законопроєкт на доопрацювання в комітет і скоротив терміни його підготовки. За це рішення проголосували 273 нардепи.

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Згідно із законопроєктом, доходи державного бюджету України на 2020 рік пропонується зменшити на 122,9 млрд грн, в тому числі за загальним фондом на 121,77 млрд грн.

Зокрема, зменшуються показники щодо:

податку і збору на доходи фізичних осіб на 18,5 млрд грн через суттєве уповільнення зростання заробітних плат;

податку на прибуток підприємств на 20,7 млрд грн внаслідок погіршення фінансових результатів діяльності підприємств, яке спостерігається в поточному році за результатами декларування податку;

рентної плати на 22,8 млрд грн здебільшого через збереження низької ціни на газ, невиконання АТ Укргазвидобування обсягу внутрішньої видобутку газу відповідно до Концепції розвитку газодобувної галузі України і зниження ціни на нафту;

акцизного податку на 12,4 млрд грн переважно з акцизного податку з тютюнових виробів внаслідок обліку менших обсягів виробництва;

податку на додану вартість на 67,1 млрд грн через скорочення споживчої і ділової активності населення та суб'єктів господарювання, суттєве зменшення обсягів імпорту товарів;

ввізного мита на 3,6 млрд грн, що сформовано за рахунок зменшення обсягів імпорту товарів.

При цьому передбачено збільшити показники у частині чистого прибутку та дивідендів на 26,7 млрд грн через зміну нормативу відрахувань до державного бюджету

Щодо спеціального фонду пропонується зменшити доходи на 1,17 млрд грн переважно щодо дорожнього фонду у зв'язку з приведенням закону про бюджет на 2020 рік у відповідність до норм пункту 432 розділу VI Бюджетного кодексу України щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до бюджетів місцевого самоврядування і ослабленням курсу гривні.

Документом передбачено створити в складі держбюджету Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками в обсязі 97,05 млрд грн.

Кошти Фонду будуть спрямовані на:

фінансове забезпечення охорони здоров'я (додаткові доплати до заробітної плати медпрацівникам, придбання медичного обладнання та витратних матеріалів (швидкі експрес-тести, аналізатори ПЛР на COVID-19, витратні матеріали для вірусологічних лабораторій, апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту тощо);

соціальний захист (доплати громадянам України, надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та надання трансферту Пенсійному фонду України);

відновлення витрат і надання кредитів за бюджетними програмами, які були скорочені у зв'язку зі створенням Фонду;

поповнення резервного фонду державного бюджету.

Також передбачена норма, що в разі необхідності збільшення обсягу Фонду Мінфін за рішенням Кабміну може здійснювати понадпланові запозичення.

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Для створення Фонду були переглянуті витрати щодо низки інших бюджетних програм. У законі прописано скорочення витрат і надання кредитів, зокрема на:

виплату пільг і житлових субсидій громадянам - 8,2 млрд грн;

державний фонд регіонального розвитку - 7,5 млрд грн;

підтримку і розвиток об'єднаних територіальних громад - 2,1 млрд грн;

виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення (перенесений термін введення підвищених розмірів деяких соціальних виплат з 1 січня на 1 липня 2020 року) - 1,9 млрд грн;

функціонування Фонду енергоефективності - 1,6 млрд грн;

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - 1,2 млрд грн;

статистичні спостереження - 1,2 млрд грн;

капітальні витрати центральних органів виконавчої влади - понад 1 млрд грн;

проєктування і будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" - 0,9 млрд грн;

витрати на відрядження органів державної влади - близько 0,7 млрд грн.

Водночас проєктом збільшено на 3 млрд грн обсяг резервного фонду на здійснення непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету.