"Реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щосекунди сіють вірус", - голова Закарпатської ОДА Рівіс

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"Реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щосекунди сіють вірус", - голова Закарпатської ОДА Рівіс

Реальна кількість інфікованих коронавірусом у Закарпатській області може сягати п'яти тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ, так голова Закарпатської облради Михайло Рівіс прокоментував пост у Facebook.

"Потрібно розуміти, що реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щосекунди сіють вірус", - написав він.

Рівіс також вважає, що районні лікарні не готові до масового надходження хворих і сподіваються, що обійдуться однією інфекційною лікарнею, в якій лише 70 ліжок.

"Це при тому, що в світі під палати переобладнують стадіони і торгові центри. А у нас навіть немає запасу ліжок, білизни і матраців, я вже не кажу про ліки і професійне обладнання. У медиків немає засобів індивідуального захисту. Тому кожен, хто сьогодні на шашликах, а не вдома, не усвідомлює, на яку небезпеку себе наражає", - написав він.

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Водночас він підкреслив, що, на його думку, всі рішення щодо карантину мали бути обов'язковими, а не рекомендованими, а люди без документів не мають виходити на вулицю, оскільки без документів скласти адмінпротокол неможливо.

Нагадаємо, згідно з офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні в Закарпатській області зафіксовано 1 випадок інфікування коронавірусом.

Реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щосекунди сіють вірус, - голова Закарпатської ОДА Рівіс 01


Реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щосекунди сіють вірус, - голова Закарпатської ОДА Рівіс 02
Реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щосекунди сіють вірус, - голова Закарпатської ОДА Рівіс 03

Коронавірус і карантин
Закарпаття карантин ОДА COVID-19 коронавірус Рівіс
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Топ коментарі
+10 Li Quan
Трезвый взгляд на объективную реальность...
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30.03.2020 15:13
+8 Zelya Vsyo
Вот смотрите, что будет, если каждый день каждый заражает двоих. Это первые 11 дней.
"Реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", - глава Закарпатской ОГА Ривис - Цензор.НЕТ 2338
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30.03.2020 15:17
+6 des_104
"Реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", - глава Закарпатской ОГА Ривис - Цензор.НЕТ 9442
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30.03.2020 15:25
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