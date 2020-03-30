Ще 3 випадки COVID-19 підтверджено на Сумщині, - ОДА

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Сьогодні в Сумській області лабораторно підтверджено ще 3 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОДА.

Зазначається, що всі три особи - жінки віком 59, 61 і 63 роки з Конотопського району села Козацьке. Вони перебувають у лікарні, їм надається необхідна медична допомога.

Загалом станом на 30 березня в Сумській області підтверджено 9 випадків захворювання на COVID-19: 6 у районі Конотопа, один з яких летальний, 2 - в місті Суми, 1 - в місті Охтирка. Стан усіх хворих стабільний. У лікарні перебувають 5 хворих, 3 людини на самоізоляції. З усіх зареєстрованих хворих 3 особи повернулися з-за кордону (2 - Суми, 1 - Охтирка).

Виявлено 121 контактну особу, поки всі вони на самоізоляції і перебувають під наглядом, а також під контролем працівників Національної поліції України.

Загалом у Сумському обласному лабораторному центрі від початку пандемії було зареєстровано 50 підозр. Зараз перевіряється 14. Решта підозр знято.

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