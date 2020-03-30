Третє позачергове засідання Ради розпочнеться о 16:30, - "слуга народу" Качура (оновлено)

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
"О 16:30 позачергове засідання ВР #3", - написав він.
За словами Качури, найімовірніше, на цьому засіданні будуть голосувати відкриття ринку землі та законопроєкт про банки.
Інформацію про ще одне засідання підтвердив журналістам LIGA.net нардеп від "СН" Микита Потураєв, зазначивши, однак, що почнеться воно о 16:00.
"О 16 у нас буде ще одна позачергова сесія. І на неї буде винесено два питання: закони про неповернення банків і землі", - сказав він.
З приводу кадрових питань, він пояснив, що тривають консультації, але допустив що затвердження міністрів також буде розглянуто сьогодні.
Варто зазначити, що Верховна Рада 30 березня за 35 хвилин встигла провести і закрити два позачергові засідання. Перше засідання голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив о 14:08, а закрив друге засідання парламенту о 14:43.
"Падал прошлогодний снег"