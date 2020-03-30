Рада дозволила Міноборони продовжити договори про закупівлю харчування до кінця року

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Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня підтримала за основу та в цілому урядовий законопроєкт №3254 "Про внесення зміни до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" про безперервне забезпечення харчування військовослужбовців".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосували 302 нардепи.

Документом пропонується внести зміни в закон про держбюджет і дозволити Міністерству оборони і Міністерству внутрішніх справ продовжити до 31 грудня 2020 року термін дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли в 2019 році.

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