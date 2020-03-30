Чернівчанин похилого віку помер від COVID-19, - мер Каспрук

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Чернівчанин похилого віку помер від COVID-19, - мер Каспрук

Унаслідок зараження коронавірусом у лікарні Чернівців помер чоловік похилого віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук.

"Приношу співчуття рідним та близьким. Звертаюсь до інших. Ще раз... І ще раз... Бережіть батьків, бережіться самі... Те, що ви почуваєтесь здоровим, це означає, що нічого не означає... Ви не знаєте, що ви принесете батькам з вулиці... ", - йдеться в повідомленні.

"Поховають без вашої присутності, бо, напевно, в цей час будете в обсервації чи не дай боже в лікарні...", - додав Каспрук.

Нагадаємо, станом на 10:00 30 березня в Чернівцях зафіксовано 75 випадків зараження COVID-19.

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Чернівчанин похилого віку помер від COVID-19, - мер Каспрук 01

Коронавірус і карантин
карантин смерть Чернівці COVID-19 Каспрук Олексій коронавірус
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Топ коментарі
+9 перець
Дотримуйтесь карантину. будьте свідомі того що легковажність небезпечна.
Вірус не дивиться на ваші політичні погляди та соціальний стан.
Бережіть себе.
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30.03.2020 15:54
+8 Greta Kinuo
Зеленскому спасибо, он привез зараженных, он ответственный за распространение в Украине короновируса.
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30.03.2020 16:01
+8 Марина Лисицкая
Их право вернуться не выше безопасности и спокойствия 37 млн. 37 млн имеют право на рабочие места, кусок хлеба, здоровье и жизнь свое и своих близких и свободу передвижения, из-за этих действий 37 млн лишены своих свобод.

Либо обеспечить карантин либо закрыть границы нужно своевременно было.
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30.03.2020 16:14
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