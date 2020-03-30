Чернівчанин похилого віку помер від COVID-19, - мер Каспрук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук.
"Приношу співчуття рідним та близьким. Звертаюсь до інших. Ще раз... І ще раз... Бережіть батьків, бережіться самі... Те, що ви почуваєтесь здоровим, це означає, що нічого не означає... Ви не знаєте, що ви принесете батькам з вулиці... ", - йдеться в повідомленні.
"Поховають без вашої присутності, бо, напевно, в цей час будете в обсервації чи не дай боже в лікарні...", - додав Каспрук.
Нагадаємо, станом на 10:00 30 березня в Чернівцях зафіксовано 75 випадків зараження COVID-19.
Вірус не дивиться на ваші політичні погляди та соціальний стан.
Бережіть себе.
Либо обеспечить карантин либо закрыть границы нужно своевременно было.