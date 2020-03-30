Зеленський виступить на позачерговому засіданні Ради, яке призначене сьогодні на 16:30, - ОП
Президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому засіданні Верховної Ради України, яке призначене на 16:30 понеділка.
Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.
"Президент виступатиме у Верховній Раді", - повідомили в ОП.
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свинарстефанчук, то ему понадобиться сразу два аппарата ИВЛ. Такую тушу то провентилируй попребуй
значит в 16:30....