Зеленський виступить на позачерговому засіданні Ради, яке призначене сьогодні на 16:30, - ОП

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Президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому засіданні Верховної Ради України, яке призначене на 16:30 понеділка.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Президент виступатиме у Верховній Раді", - повідомили в ОП.

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