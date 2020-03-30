Зеленський виступить на позачерговому засіданні Ради, яке призначене сьогодні на 16:30, - ОП

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Зеленський виступить на позачерговому засіданні Ради, яке призначене сьогодні на 16:30, - ОП

Президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому засіданні Верховної Ради України, яке призначене на 16:30 понеділка.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Президент виступатиме у Верховній Раді", - повідомили в ОП.

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Топ коментарі
+10 Підлога Маккартні
Кстати если заболеет свинар стефанчук, то ему понадобиться сразу два аппарата ИВЛ. Такую тушу то провентилируй попребуй Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады, которое назначено сегодня на 16:30, - ОП - Цензор.НЕТ 3819
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30.03.2020 16:13
+9 Гундяй Крестовоздвиженский
продовжує гратись в лідера нації?
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30.03.2020 16:15
+5 cloud2009 26ea8082
Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады, которое назначено сегодня на 16:30, - ОП - Цензор.НЕТ 1428 нужно не пропустить эту веселуху....- выступление известного комика...

значит в 16:30....
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30.03.2020 16:12
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