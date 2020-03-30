"Шахраї, нарізка ... Мене і брата облили брудом", - Денис Єрмак

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Брат глави ОП Андрія Єрмака Денис прокоментував відеозаписи, на яких він обговорює питання призначення на різні державні посади.

Свій коментар Денис Єрмак в неділю, 29 березня відправив через Facebook-месенджер кореспонденту видання TheБабель, інформує Цензор.НЕТ.

"Шахраї, нарізка. По суті, я обговорюю проєкти, які подавав у системі звернення громадян до Кабміну. ​​Прикро, що мої ініціативи реформ і проєктів мало того що не розглянули на Кабміні (відписки, більш як 50), а й особисто мене і брата облили брудом", - написав Єрмак.

На уточнювальне запитання, чи пам'ятає він, з ким зустрічався, Денис Єрмак відповів, що ні.

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"Ви знаєте, я завжди відкрито з усіма зустрічаюся, не шепочу (видно на відео) і не знаю, хто міг спеціально придумати такий вкид. Ворогів, думав, немає у мене, а ось виявилося, що їх більше ніж", - додав він .

"Єрмак сказав, що всі його досягнення, благі ідеї і репутація знищені. Додав, що зараз він живе з батьками, і з майна у нього тільки хороший ноутбук, телефон і велосипед, подарований його другом", - сказано в матеріалі TheБабель.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих їм відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

За даними джерела Цензор.НЕТ, ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.