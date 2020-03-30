СБУ викрила 79 осіб в поширенні фейків про коронавірус і заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот

2502 49
СБУ викрила 79 осіб в поширенні фейків про коронавірус і заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот

За період дії карантину Служба безпеки України виявила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус, із них – 4 інтернет-агітатори, які діяли за завданням російської сторони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Фахівці Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили діяльність проросійських "кіберактивістів" з Одеси, Дніпра, Львова та Херсону. Розслідування проводиться у межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Ще 28 осіб спільно з Національною поліцією вже притягнуті до адміністративної відповідальності за ст.173-1 (поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) КУпАП.

Також кіберфахівці СБУ заблокували поширення фейкового контенту у понад 1 тисячі інтернет-спільнот, що загалом мають понад 500 тисяч підписників.

У разі підтвердження інформації про сплановані дії зловмисників, зокрема, за вказівкою кураторів з РФ та тимчасово окупованих територій, вони будуть перекваліфіковані згідно з відповідними статтями Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Куріння не захищає від COVID-19, - у МОЗ розвінчали фейк

Коронавірус і карантин
карантин СБУ фейк COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11 Підлога Маккартні
То-то зебилов на цензоре меньше стало СБУ разоблачила 79 человек в распространении фейков о коронавирусе и заблокировала более тысячи интернет-сообществ - Цензор.НЕТ 6189 СБУ разоблачила 79 человек в распространении фейков о коронавирусе и заблокировала более тысячи интернет-сообществ - Цензор.НЕТ 2000 СБУ разоблачила 79 человек в распространении фейков о коронавирусе и заблокировала более тысячи интернет-сообществ - Цензор.НЕТ 1957
показати весь коментар
30.03.2020 16:31
+6 Vyacheslav Nesterov
одного пропустили
Андрей Дидовик
показати весь коментар
30.03.2020 16:34
+6 За справедливость
Интересно, а откуда в СБУ знают, что фейк, а что не фейк о коронавирусе? Если даже у ученых нет общего мнения.
показати весь коментар
30.03.2020 16:40
Дивитись коментарі