СБУ викрила 79 осіб в поширенні фейків про коронавірус і заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот

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За період дії карантину Служба безпеки України виявила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус, із них – 4 інтернет-агітатори, які діяли за завданням російської сторони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Фахівці Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили діяльність проросійських "кіберактивістів" з Одеси, Дніпра, Львова та Херсону. Розслідування проводиться у межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Ще 28 осіб спільно з Національною поліцією вже притягнуті до адміністративної відповідальності за ст.173-1 (поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) КУпАП.

Також кіберфахівці СБУ заблокували поширення фейкового контенту у понад 1 тисячі інтернет-спільнот, що загалом мають понад 500 тисяч підписників.

У разі підтвердження інформації про сплановані дії зловмисників, зокрема, за вказівкою кураторів з РФ та тимчасово окупованих територій, вони будуть перекваліфіковані згідно з відповідними статтями Кримінального кодексу України.

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