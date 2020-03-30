Позачергове засідання Ради за участю Зеленського: на порядку денному банківський законопроєкт і ринок землі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Верховна Рада проведе сьогодні третє позачергове засідання.
У засіданні має взяти участь Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
На порядку денному 4 питання: призначення міністрів охорони здоров'я, фінансів, розгляд законопроєктів щодо функціонування банківської системи, а також законопроєкт щодо ринку землі.
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