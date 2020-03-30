Позачергове засідання Ради за участю Зеленського: на порядку денному банківський законопроєкт і ринок землі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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Верховна Рада проведе сьогодні третє позачергове засідання.

У засіданні має взяти участь Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

На порядку денному 4 питання: призначення міністрів охорони здоров'я, фінансів, розгляд законопроєктів щодо функціонування банківської системи, а також законопроєкт щодо ринку землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третє позачергове засідання Ради розпочнеться о 16:30, - "слуга народу" Качура (оновлено)

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Топ коментарі
+11 Підлога Маккартні
Кто-нибудь заразите его уже коронавирусом раз импечмент нельзя сделать!!! Внеочередное заседание Рады с участием Зеленского: в повестке дня банковский законопроект и рынок земли - Цензор.НЕТ 2705
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30.03.2020 16:38
+9 Scorpman Y
ржака в том, что сейчас вислюк оманський даже в оставку подать не может.. ВР (его "рабы урода") не поддержит импичмент.. ибо зачем это бене)
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30.03.2020 16:37
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