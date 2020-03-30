На Київщині від коронавірусу померли дві людини

12186 39
На Київщині від коронавірусу померли дві людини

За вихідні від коронавірусу померли дві людини в Київській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Змушений повідомити, що за вихідні в цій щоденній довідці додалвся сумний рядок. Це люди, які померли від коронавірусу. Таких в області двоє чоловіків - 49-річний житель Макарівського району та 47-річний житель міста Біла Церква", - сказав Володін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернівчанин похилого віку помер від COVID-19, - мер Каспрук

Всього в Київській області, за даними Міністерства охорони здоров'я, коронавірусом інфіковані 49 українців.

Коронавірус і карантин
карантин Київська область Володін COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10 Підлога Маккартні
Выходит, что у 80 летнихстариков в Италии такое же здоровье как у наших 45 летних... На Киевщине от коронавируса умерли два человека - Цензор.НЕТ 4716
показати весь коментар
30.03.2020 16:42
+3 Антип61
А там и до 42-летних недалеко...
показати весь коментар
30.03.2020 16:46
+2 fnln6050 .
Вопрос в другом: от каких заболеваний умерли эти двое? Сам по себе вирус не убивает. Была ли у них вирусная пневмония? Также важно знать были ли у них серъёзные хронические заболевания. Дело ведь не только и не столько в возрасте, а в слабости организма к сопротивлению.

У нас в NYC умерла женщина 46 лет, но у неё были и диабет, и ожирение.
показати весь коментар
30.03.2020 16:54
Дивитись коментарі