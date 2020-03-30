На Київщині від коронавірусу померли дві людини

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.
"Змушений повідомити, що за вихідні в цій щоденній довідці додалвся сумний рядок. Це люди, які померли від коронавірусу. Таких в області двоє чоловіків - 49-річний житель Макарівського району та 47-річний житель міста Біла Церква", - сказав Володін.
Всього в Київській області, за даними Міністерства охорони здоров'я, коронавірусом інфіковані 49 українців.
У нас в NYC умерла женщина 46 лет, но у неё были и диабет, и ожирение.